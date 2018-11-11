Посольство РФ в Вене отказалось комментировать новый шпионский скандал

Вена, , 12:43 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Вене отказалось комментировать очередное шпионское дело, разворачивающиеся в Австрии. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет центральная австрийская газета Kronen Zeitung.

Напомним, ранее эта же газета со ссылкой на источники написала, что прокуратура Австрии ведет расследование в отношении сотрудника австрийской контрразведки, который подозревается в шпионаже в пользу России. Расследование якобы ведется более года.

Речь идёт о расследовании австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии, которое является полицейским подразделением с функциями контрразведки при министерстве внутренних дел.

Утверждается, что подозреваемый сотрудник передавал России некие секретные сведения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В посольстве России в Вене заявили, что не будут комментировать сообщения в СМИ об этом деле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два последних дня это уже второе шпионское дело в Австрии. Ранее министр обороны этой страны заявил, что был раскрыт «русский шпион» — 70-летний отставной полковник австрийских вооруженных сил. Якобы он передавал какие-то секретные сведения России в 90-х годах XX века.

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