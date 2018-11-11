В ДНР опровергли заявление украинских пограничников об обстреле в Курахово

Луганск, , 12:44 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики опровергла обвинения Погранслужбы Украины об обстреле со стороны сил самообороны ЛНР позиций представителей украинских силовых ведомств в районе населенного пункта Курахово на Донбассе. Об этом 11 ноября заявили представители Народной милиции республики.

По их словам, подразделения народной милиции ЛНР следуют строгому соблюдению всех договоренностей.

«Все заявления вооруженных сил Украины об обстрелах их позиций с нашей стороны — это провокация», — приводит РИА Новости слова представителя народной милиции республики.

Отметим, ранее Погранслужба Украины заявила о том, что позиции украинских силовиков в районе населенного пункта Курахово были подвергнуты обстрелу со стороны сил самообороны ЛНР.