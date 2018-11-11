Не спешите сесть в поезд, несущийся в пропасть

Ярас Валюкенас, , 12:42 — REGNUM

Демонизация России в глазах западного сообщества давно наталкивает на мысль о глубоко спрятанной проблеме самого Запада. С российской «угрозой вторжения» все более или менее понятно, прикрываясь ею можно увеличивать расходы на оборону, бороться с инакомыслием, решать свои внутренние дела.

Проблема, о которой я хочу сказать, — мирового масштаба, но в отличие от Запада, в России ее не скрывают и пытаются повлиять на негативные процессы. Прекрасно зная российский и западный менталитет, могу утверждать то, что проблема деградации личности на Западе стоит гораздо острее, чем на Востоке. Отмечу главную мысль: материальное благополучие хоть и имеет важное значение, но не является главным условием в построении крепкого государства, защищённого от деградации общества и его элит.

Может быть, кому-то это покажется циничным, но из собственного жизненного опыта я понял, что боль и страдания даются человеку не как наказание — они являются некой прививкой от деградации. «Господь, кого любит, того наказывает» — это не пустые слова. Одних людей боль и страдания ломают, других закаляют и делают крепче. В этой статье я просто хочу поделиться своими мыслями с теми, кто и сегодня считает Запад неким образцом для подражания и эту мысль пытается навязать окружающим. В жизни, как известно, за все надо платить. В данном случае речь идет не о деньгах, на кону гораздо большее.

Американский психолог Абрахам Маслоу (А. Maslow) выделил несколько качеств, присущих людям с деградацией личности. Все действия таких людей сводятся к удовлетворению чисто физиологических потребностей: получить материальную прибыль, поесть, поспать, получить удовольствие. Такие люди все делают только ради денег, а знакомятся с людьми противоположного пола только ради секса. Окружение для таких людей делится на «своих» и «чужих». Эти люди всячески стараются оградить себя от «чужих», у них очень узкий круг общения. Деградирующая личность считает свое мнение единственно правильным и считает споры и дискуссии ненужной тратой времени. Для них весь мир делится на черное и белое.

Потеря способности здраво оценивать свои поступки и связи с реальностью — это последняя стадия (по мнению Маслоу). На ней от личности практически ничего не остается, поскольку уже утрачены черты, делающие ее уникальной. Алкоголизм, наркомания, игромания — это наиболее яркие признаки деградации человека. Если у него появляются такого рода зависимости, существует большой риск того, что он, в конце концов, деградирует.

Психолог Маслоу привел далеко не полный список качеств деградирующего общества, я попробую его дополнить. Несколько дней назад мне пришлось побеседовать с одним литовским предпринимателем. Тот сетовал на нехватку рабочих рук в Литве. Со своей стороны я привел данные статистики, которые указывают на огромное количество безработных людей в республике. В ответ предприниматель заявил, что с молодежью, которая родилась и выросла в городе, невозможно работать: у неё полностью отсутствует ответственность и элементарное мышление. Они, как правило, работают несколько дней, после чего уходят сами или их приходится увольнять.

Старшее поколение литовцев признает, что современная молодежь для них — как люди с другой планеты. Совершенно нет уважения к старшим. Полное отсутствие знания истории не только своего государства, но и собственного рода объясняет безразличие к окружающему миру. Что-то пообещать и не выполнить своего обещания считается нормальным явлением, и это уже относится не только к молодежи. Тут каждый человек рассматривает другого человека как источник получения выгоды для себя; недоверие друг к другу носит тотальный характер.

Порой доходит до абсурда, когда человеку в разговоре с другими людьми приходится убеждать собеседника в том, что он является человеком старой закалки и поэтому ему можно доверять. Под старой закалкой естественно подразумевается Советский период, и все это понимают. Многие говорят прямо: я советский человек, и доверие к таким естественно возрастает.

Дружба, если ее можно так назвать, как правило, заводится против кого-то, это касается не только личного, но и международного плана.

Молодежь совершенно не читает книг, длинные тексты в которых вызывают у них раздражение. Видеоролики в ютьюбе многие смотрят в ускоренном режиме, ссылаясь на постоянную занятость и нехватку времени. Жизнь молодых людей больше напоминает соревнование, в которых они доказывают окружающим то, что могут больше съесть, больше потратить денег, больше иметь машин и так далее; эти люди не живут для себя, их жизнь пуста и не имеет смысла.

Из всего вышесказанного хочу выделить основные негативные вещи, которым подвержено западное общество: злость, распутство, алчность, высокомерие, зависть, обжорство и любовь к деньгам. Конечно, это далеко не полный список, но даже он говорит об угрожающей деградации личности. Возможно, это просто совпадение, но как-то уж все напоминает перечень смертных грехов человека перед Богом. Не исключаю, что именно душа человеческая и является главной целью неких сил, которые пытаются взять под контроль дальнейшее развитие человека.

Совсем недавно глаза людей называли зеркалом души. В этой связи я хочу напомнить одну историю. Несколько лет назад мне надо было снять на видео детей в одной школе. Во время съемки я как-то не обращал внимания на некоторые вещи, но дома, при более детальном просмотре отснятого материала крупным планом, я обратил внимание на одну важную вещь. Глаза детей были совершенно не детские. Глаза у людей действительно изменились за последние годы, об этом говорят и профессиональные фотографы, давно работающие в этой сфере. Сегодня практически невозможно в глазах людей разглядеть душу, и это настораживает.

Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага — воспитай его детей». Не случайно в мире активно ведется битва за мировоззренческие ценности людей, дети в этой битве наиболее уязвимое место. Охота на детей повсеместно набирает обороты. Служба по правам ребенка и усыновлению в Литве сообщила, что с 1 июля по 29 октября 2018 года из семей забрали 906 детей, вернули только 79. И это в такой маленькой стране! Детей нельзя наказывать за провинности, нужно полностью удовлетворять их желания. Уже есть случаи, когда дети стучат на своих родителей и занимаются элементарным шантажом.

Героиня одного советского фильма прямо говорила, что детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ювенальная юстиция — это вызов всему мировому сообществу. Без подрастающего поколения будущего нет ни у одной страны. Семья, воспитатели детских садов, учителя в школах должны находится на передовой этой войны.

В 2012 году Россия открыто заявила о защите традиционных ценностей государства, что вызвало бурю критики в либеральных кругах по всему миру. Демонизация России и направлена в первую очередь на то, что бы сделать альтернативное мировоззрение и культуру менее привлекательными в глазах западного человека. Но вот не все люди слепы, и они видят, что происходит вокруг. Последние выборы президента России показали, что подавляющее большинство людей, живущих за границей и имеющих право голосовать, предпочтение отдали именно Владимиру Путину.

Возвращение к традиционным ценностям, безусловно, поднимет авторитет России и в глазах не только независимых мировых политиков, но и простых людей по всему миру. Политический истеблишмент Европы и США мало у кого вызывает доверие на Востоке, да и в самой Европе и Америке уже достаточно здравомыслящих людей, готовых сменить деградирующие элиты. Постоянные скандалы, угрозы, бездоказательные обвинения, санкции, публичные оскорбления и необузданная истерика многих европейских политиков говорят лишь о маразме, к которому без юмора относиться уже нельзя.

Мне пришлось беседовать со многими людьми, живущими в Германии, Франции, Италии. Всю свою жизнь все они повторяют одно: 20−30 лет назад тут была стабильность и надежда на будущее, сегодня этого нет. Что-то мне указывает на то, что именно Советский Союз своим существованием влиял на стабильность и социальные гарантии Западного мира. С развалом Союза западноевропейская сказка постепенно начала превращаться в быль. СССР потерпел крах именно по причине деградации советских элит, а не самого общественного строя. Как бы это странно ни выглядело, но сегодня западная элита повторяет тот же самый путь деградации личности.

Хочу еще раз обратиться к тем, кто хочет связать свою жизнь с европейским раем. Спешите, иначе вы рискуете не успеть сесть в поезд, движущийся в пропасть. Тем, кто уже на Западе и начинает понимать его суть, советую подумать о покупке обратного билета, хотя бы ради будущего своих детей.