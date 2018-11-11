Журналист Малькевич рассказал, за что его задержали в США

Москва, , 12:32 — REGNUM Главный редактор проекта USA Really, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, который был задержан в аэропорту Вашингтона, в интервью РИА Новости рассказал о претензиях американских властей к нему.

По словам Малькевича, его задержали в аэропорту Вашингтона как журналиста. Кроме того, американские власти знали, что Малькевич член Общественной палаты.

Малькевичу заявили, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как он является руководителем информационного агентства USA Really, деятельность которого, по мнению американских властей направлена против США.

При этом Малькевич отметил, что те юристы, с которыми он консультировался, «крутят пальцам и виска», так как для регистрации иностранным агентом нужны быть американским юридическим лицом, а агентство USA Really зарегистрировано в России.

«Я бумагу принял, будем смотреть», — рассказал Малькевич.

Напомним, что Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах в США в штате Мэриленд. Также он вел репортаж из Национального пресс-клубе Вашингтона, где в режиме реального времени подводили итоги голосования.

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