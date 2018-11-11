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В ДНР сообщили о диверсии на линиях связи

Политика

Диверсия вызвала перебои в работе оператора мобильной связи

В ДНР сообщили о диверсии на линиях связи
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Торез, ДНР, 11 ноября 2018, 12:06 — REGNUM  Перебои в работе оператора мобильной связи 11 ноября вызваны повреждением оборудования сетей в результате диверсии, заявили представители министерства связи Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В Минсвязи ДНР сообщили, что в результате диверсии было повреждено оборудование опорной сети госпредприятия «Республиканский оператор связи». Это привело к нарушениям в работе мобильной связи в городах Торез и Снежное, а также в некоторых населенных пунктах Шахтерского района.

В ведомстве уточнили, что оборудование было повреждено в результате взрыва. Специалисты госпредприятия проводят восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что 10 ноября территория ДНР была 11 раз обстреляна Вооруженными силами Украины.

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