В ДНР сообщили о диверсии на линиях связи

Торез, ДНР, , 12:06 — REGNUM Перебои в работе оператора мобильной связи 11 ноября вызваны повреждением оборудования сетей в результате диверсии, заявили представители министерства связи Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В Минсвязи ДНР сообщили, что в результате диверсии было повреждено оборудование опорной сети госпредприятия «Республиканский оператор связи». Это привело к нарушениям в работе мобильной связи в городах Торез и Снежное, а также в некоторых населенных пунктах Шахтерского района.

В ведомстве уточнили, что оборудование было повреждено в результате взрыва. Специалисты госпредприятия проводят восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что 10 ноября территория ДНР была 11 раз обстреляна Вооруженными силами Украины.