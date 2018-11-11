Украинский генерал: Меркель виновата в том, что Украина не вошла в НАТО

Киев, , 12:05 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель, действовавшая по договоренности с президентом России Владимиром Путиным, виновата в том, что плану Украины по её вхождению в Североатлантический альянс (НАТО) сорвались, считает экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Свое мнение он озвучил 11 ноября в эфире телеканала ZIK.

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и они сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», — заявил Игорь Романенко.

Отметим, ранее, 9 ноября, депутат Верховной рады, представляющий Радикальную партию, заявил, что Украины потеряла Крым и Донбасс по вине Ангелы Меркель, которая в 2008 году Меркель выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), что и стало причиной утраты Украиной данных территорий.