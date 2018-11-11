В Австрии нашли ещё одного «русского шпиона»

Вена, , 11:54 — REGNUM Прокуратура Австрии по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка), который подозревается в передаче секретной информации Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет центральная австрийская газета Kronen Zeitung.

Утверждается, что расследование этого шпионского дела длится уже почти год. Сотрудник австрийской контрразведки подозревается в разглашении государственной тайны. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии является полицейским подразделением с функциями контрразведки при министерстве внутренних дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, буквально два дня назад — 9 ноября, министр обороны Австрии объявил, что контрразведка раскрыла другого «русского шпиона» — 70-летнего полковника вооруженных сил Австрии в отставке. Якобы он в 90-е годы XX века передавал России какие-то секретные сведения об австрийских артиллерийских системах и самолетах. Против него начато расследование.

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