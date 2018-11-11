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СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили дело репортера Хашогги за ужином в Париже

Политика

Ужин был организован французским лидером для иностранных гостей

СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили дело репортера Хашогги за ужином в Париже
Иллюстрация: Tccb.gov.tr
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в Париже

Париж, 11 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  Президент Турции Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили за ужином в Париже, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном, ход расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 11 ноября Daily Mail.

Ужин был организован французским лидером для иностранных гостей, и фотографии с него были позднее опубликованы на официальном сайте турецкого президента. Сара Сандерс, являющаяся пресс-секретарем Дональда Трампа, подтвердила изданию информацию о том, что главы Турции и США сидели на ужине рядом и «обсуждали трагическую ситуацию вокруг Хашогги».

Отметим, ранее канцелярия президента Турции сообщила о том, что никакой другой встречи между президентами Эрдоганом и Трампом не состоится, а сам Эрдоган сообщил 3 ноября, что он также рассчитывает встретиться в Париже с президентом России Владимиром Путиным.

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