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Явка на выборах в Хакасии превысила 30%

Политика

В том числе в Абакане – 29,08%

Явка на выборах в Хакасии превысила 30%
Иллюстрация: R-19.ru
На избирательном участке

Абакан, 11 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  Стала известна явка на повторном голосовании на выборах главы Хакасии на 15 часов по местному времени — 31,27%.

По данным ЦИК РФ, наиболее активно голосует Алтайский район Хакасии — 38,48%. Явка в Абакане составляет 29,08%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходят второй тур выборов главы. В бюллетенях значится единственное имя — Валентина Коновалова. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против него.

Явка в первом туре 9 сентября 2018 года на 15 часов составляла 26,30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественная палата Хакасии рассказала о нарушениях на выборах

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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