Пиарщики Порошенко разместили агитационные щиты с цитатой поэта-большевика

Киев, , 11:31 — REGNUM Агитационные щиты президента Украины Петра Порошенко с цитатой поэта-большевика Миколы Хвылевого появилась на улицах Киева. Фотографии щитов опубликовали пользователи социальных сетей.

На щите с фамилией президента Украины приведена известная фраза украинского поэта-большевика Миколы Хвылевого «Геть від Москви» (Прочь от Москвы).

Сам поэт, настоящее имя которого Николай Фитилёв, использовал этот лозунг в 1920-е годы для агитации за культурный, а не политический путь Украины.

Хвылевой считал, что украинская культура должна ориентироваться на опыт выдающихся европейских мыслителей, к которым он относил не только Гете и Байрона, но и Маркса.

Отметим, что Хвылевой с 1917 года поддерживал большевиков на Украине, а в апреле 1919 года вступил в РКП (б).