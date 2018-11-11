Трамп решил посмертно наградить Элвиса Пресли медалью Свободы

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посмертно наградит известнейшего американского певца Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

В заявлении сказано, что Элвис Пресли стал олицетворением американской культуры для миллиардов обожавших его фанатов по всему миру. Элвис сочетал в себе госпел, кантри и ритм-энд-блюз и тем самым создал неповторимое звучание. Также отмечается, что он продал больше миллиарда записей.

Немаловажен тот факт, что Пресли уже будучи очень популярным певцом, отслужил два года в армии. Службу в вооруженных силах США он проходил в танковой дивизии, дислоцированной в Западной Германии.

Напомним, Пресли стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла.

Что касается Президентской медали Свободы, то она вручается тем, кто внес особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, а также в поддержание мира во всем мире, за выдающиеся заслуги в области культуры и других общественных и частных сферах.