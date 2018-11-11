К 10:00 явка на выборах в ЛНР достигла 18%

Луганск, , 10:57 — REGNUM По состоянию на 10:00 местного времени (совпадает с московским), явка на выборах главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составляет 18%, сообщили в центральной избирательной комиссии ЛНР.

11 ноября проходят выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Граждане ЛНР и ДНР выберут глав республик и депутатов Народных Советов.

Ранее в ЦИК ДНР сообщили, что предварительные результаты выборов будут объявлены в 00:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС осуждает выборы в ЛНР и ДНР.

Секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проведение этих выборов не идет «вразрез с Минскими договоренностями».