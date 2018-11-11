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За минувшие сутки украинские боевики 11 раз обстреляли территорию Донбасса

Политика

Украинская сторона упорно не соблюдает режим прекращения огня

За минувшие сутки украинские боевики 11 раз обстреляли территорию Донбасса
© ИА Красная Весна
Знак «Убежище»

Донецк, 11 ноября 2018, 10:41 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР украинские боевики выпустили семь мин калибром 82 и 120 мм. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, гранатометы различного типа и бронетехника.

Напомним, что накануне украинские боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на многочисленные перемирия, которые то и дело объявляются в Донбассе, украинская сторона не соблюдала условия ни одного из них. Фактически обстрелы территорий республик с украинской стороны происходят постоянно.

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Артобстрелы республик Донбасса
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