За минувшие сутки украинские боевики 11 раз обстреляли территорию Донбасса

Донецк, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР украинские боевики выпустили семь мин калибром 82 и 120 мм. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, гранатометы различного типа и бронетехника.

Напомним, что накануне украинские боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на многочисленные перемирия, которые то и дело объявляются в Донбассе, украинская сторона не соблюдала условия ни одного из них. Фактически обстрелы территорий республик с украинской стороны происходят постоянно.