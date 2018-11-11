ЦИК ДНР: предварительные итоги выборов объявят в полночь

Донецк, , 09:58 — REGNUM ЦИК ДНР объявит в 00 часов (совпадает с мск — прим. ред.) о предварительных результатах голосования на выборах главы ДНР и депутатов Народного собрания республики. Об этом рассказала 11 ноября представитель ЦИК республики Ольга Позднякова.

«Предварительные результаты будут объявлены в 00 часов», — заявила представитель донецкой ЦИК и подчеркнула, что на 8:15 (мск) никаких нарушений и провокаций на избирательных участках Донецка не отмечается.

Отметим, ранее официальный Киев заявил о том, что не признает выборы в ДНР и ЛНР, а секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс выборов не идет «вразрез с Минскими договорённостями».