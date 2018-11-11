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На Украине признали: к конфликту в Донбассе привели действия Киева

Политика

Бывший депутат назвала Крым «жемчужиной», которую было «очень больно потерять»

Киев, 11 ноября 2018, 09:34 — REGNUM  Конфликт в Донбассе разгорелся из-за решений киевской власти, заявила экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман в эфире украинского телеканала NewsOne.

Украинский политик заявила, что причиной военного конфликта в Донбассе стали «глупые решения новой киевской власти, которые отпугнули русскоговорящее население».

«Да и Крым проголосовал на референдуме так, как проголосовал из-за того, что был напуган, боялся войны», — добавила Герман.

Также бывший депутат назвала Крым «жемчужиной», которую было «очень больно потерять».

«Мы все хотим, чтобы Крым вернулся в состав Украины. Однако, если на это посмотреть прагматично, то каждый из нас поймет, что на данном этапе это невозможно», — признала экс-депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что украинская власть не выполняет условия Минского соглашения, поэтому сейчас нет условий для проведения новых переговоров в «нормандском формате».

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Война в Донбассе
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