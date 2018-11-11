Макрон: я не делаю дипломатию через Twitter

Париж, , 09:32 — REGNUM О том, что он предпочитает вести прямой разговор, а не вести дипломатию через Twitter, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 11 ноября в интервью американскому телеканалу CNN.

«Я всегда предпочитаю прямое обсуждение или ответы на вопросы, а не делать дипломатию через Twitter», — заявил президент Франции и добавил, что он не является одним из тех, кто должен комментировать сообщения президента США Дональда Трампа в его Twitter.

Кроме этого Эммануэль Макрон рассказал, что у него состоялась с Трампом «хорошая дискуссия» и подверг критике политику увеличения расходов Евросоюза на покупку оружия как США, так и других стран.

«Я думаю, что если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», — заявил Макрон.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twiitter сообщение, в котором он предложение президента Франции о создании общеевропейской армии для защиты от России, Китая и США, «очень оскорбительным».