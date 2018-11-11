Второй тур выборов главы Хакасии: явка на 12 часов

Абакан, , 08:37 — REGNUM Стала известна явка на 12 часов (местн.) на повторном голосовании на выборах главы Хакасии. По данным ЦИК РФ, она составила 14,65%.

Как уточнили в ресизбиркоме, к этому времени в регионе проголосовали более 56 тысяч избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе первого тура 9 сентября явка на 12 часов составляла 12,95%.

Напомним, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит второй тур выборов главы.

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