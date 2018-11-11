В ДНР И ЛНР начались выборы глав республик и депутатов Народных советов

Донецк, , 08:43 — REGNUM В ЛНР и ДНР в 8:00 11 ноября начались выборы, на которых гражданам республик предстоит выбрать глав Луганской и Донецкой народных республик, а также депутатов Народных советов, являющихся однопалатными парламентами ЛНР И ДНР.

Процедура голосования продлится с 8:00 мск до 20:00 мск, жители республик смогут оставить свой голос на 316 избирательных участков, организованных в ЛНР и на 408, организованных в ДНР.

На пост главы ДНР претендует пять кандидатов. Помимо временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина это юрист Елена Шишкина, председательствовавшая весной текущего года на заседаниях Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины, экс-замминистра образования и науки ДНР Владимир Медведев, общественный деятель, являющийся руководителем музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана в Донецке Роман Евстифеев и депутат Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков.

В ЛНР помимо врио главы республики Николая Пасечника на главный в республике пост претендуют также председатель Перевальского территориального отделения общественного движения «Луганский экономический союз» Людмила Руснак, руководитель Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, а также глава профсоюза работников железнодорожного транспорта Республики Наталья Сергун.

Помимо этого, гражданам республик предстоит выбрать 100 депутатов Народного совета ДНР и 50 Народного совета ЛНР.

За ходом голосования в республиках приехало следить свыше 90 активистов из 20 стран, которым гарантирована полная безопасность и, как заверяет местная власть, созданы беспрепятственные условия для «организации профессионального, объективного и беспристрастного наблюдения».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе народной милиции ЛНР сообщил о том, что украинские силовики дважды за последние сутки обстреляли территорию республики.