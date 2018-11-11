ЛНР: украинские военные дважды за сутки нарушили режим перемирия

Луганск, , 08:02 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины два раза за минувшие сутки обстреливали территорию Луганской народной республики, сообщает 11 ноября пресс-служба народной милиции ЛНР.

По информации пресс-службы, обстрелы велись из 82-мм минометов по позициям войск самообороны ЛНР в районе населенных пунктов Желобки и Золотое-5. Информация о разрушениях и пострадавших в ходе обстрелов в настоящее время уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября было зафиксировано четыре случая обстрелов территории ЛНР со стороны украинских силовиков, для которых использовались 120-мм и 82-мм миномёты, станковых гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.