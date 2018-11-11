СМИ: немецкая полиция раскрыла заговор военных

Берлин, , 07:38 — REGNUM Заговор немецких военных, планировавших серию политических убийств, раскрыло Федеральное управление уголовной полиции Германии, сообщает 11 ноября немецкое издание Focus, ссылающееся на материалы расследования ведомства.

В публикации отмечается, что заговорщиками помимо военных и спецназовцев бундесвера были также солдаты элитных частей ассоциации Uniter. Участвовавшие в заговоре были уверены в том, что государство неминуемо развалится и готовились ко «дню икс», в который они планировали собрать неугодных им политиков «с целью их устранения». Как пишет Focus, что злоумышленники собирались делать после реализации своего плана неизвестно. Также неизвестен и полный список планируемых заговорщиками жертв, однако среди их главных целей числится глава Левой партии в Бундестаге Дитмар Бартч.

Для реализации своего плана участвовавшие в заговоре военные делали запасы оружия, топлива и боеприпасов, а также обсуждали свои планы на тайных собраниях.

Также издание подчеркивает, что полицейское расследование могло зайти в тупик из-за того, что один из сотрудников военной контрразведки передавал информацию о его ходе заговорщикам и ему уже предъявлено обвинение, которое будет рассмотрено в кельнском суде. Все в заговоре участвовало до 200 человек из числа военных.

Отметим, в мае один из офицеров бундесвера был задержан за то, что готовил теракты и выдавал себя за сирийского беженца для того чтобы вина за это была возложена на мигрантов.