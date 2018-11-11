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Второй тур выборов главы Хакасии: известна явка на 10 часов

Политика

Пока активнее всего голосует Таштыпский район

Абакан, 11 ноября 2018, 06:40 — REGNUM  Стала известна явка на повторном голосовании на выборах главы Хакасии на 10:00 по местному времени — 3,82%.

По данным ЦИК РФ, пока активнее всего голосует Таштыпский район — 6,84%. Наименее активны — жители Абакана (2,94%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы республики. В бюллетенях значится единственный кандидат — Валентин Коновалов.

Напомним, явка на 10 утра в первом туре выборов 9 сентября составляла 4,30%.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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