Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
06:48:00 МСК

В Хакасии ко дню голосования подготовили 388 участков

Политика

В республике проходит повторное голосование на выборах главы

В Хакасии ко дню голосования подготовили 388 участков
Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Абакан, 11 ноября 2018, 05:26 — REGNUM  В Хакасии, где сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы республики, ровно в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки. Они будут работать до 20:00.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, всего ко дню голосования в регионе подготовили 388 участков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, для проведения повторного голосования изготовлено 370 тысяч избирательных бюллетеней, в том числе 60 тысяч — для голосования с помощью КОИБ.

Между тем, по последним данным ЦИК РФ, из 388 участков к работе приступили 364, что составляет 93,81%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии стартовал второй тур выборов главы

Читайте развитие сюжета: Второй тур выборов главы Хакасии: известна явка на 10 часов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов главы Хакасии-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить