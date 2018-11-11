Туск упрекнул европейских политиков за «флирт» с Путиным

Брюссель, , 04:55 — REGNUM В Европе одни и те же политики восхищаются выходом Великобритании из ЕС и стремлением США к изоляционизму, всё интенсивнее флиртуют с президентом РФ Владимиром Путиным и пытаются убедить других в отсутствии будущего у Евросоюза. Об этом говорится в комментарии главы Евросовета Дональда Туска, распространенного пресс-службой высшего политического органа ЕС.

Туск подчеркнул, что не видит в такой ситуации никакого совпадения. Проблема в том, что ревнители национализма в Европе и те, кто делает ставку на дезинтеграцию и конфликты, неизбежно приведут к фундаментальной угрозе также польской независимости. Противники сильной позиции Польши в составе ЕС на самом деле действуют против её независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Туск, бывший польским премьер-министром в 2007—2014 годах, допустил выход Польши из состава ЕС. Предпосылки для Polexit в виде ряда разногласий Варшавы и Брюсселя уже есть, а спусковым механизмом может стать политика Ярослава Качиньского, возглавляющего правящую польскую партию «Право и справедливость».

Читайте ранее в этом сюжете: Туск допускает Polexit