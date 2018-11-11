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В МИД Македонии назвали условие для налаживания отношений Запада и РФ

Политика

Всё дело в Украине

Скопье, 11 ноября 2018, 03:18 — REGNUM  Западным странам стоит наладить отношения с Россией, однако для этого нужен мир на Украине. Об этом заявил глава МИД Македонии Никола Димитров в интервью немецкой газете Die Welt.

Димитров отметил необходимость ослабления напряженности между Западом и Россией и высказался за укрепление сотрудничества с Москвой. Однако это невозможно без установления мира на Украине и сохранения территориальной целостности этой страны.

Министр предположил также, что возможное вступление Македонии в НАТО не испортит отношений Скопье с Москвой. Входить в альянс — не означает иметь плохие отношения с Россией, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины и некоторых западных стран не раз обвиняли Россию во вмешательстве в дела Киева и участии в вооруженном конфликте в Донбассе. Российская сторона отвергает обвинения и заявляет о неприемлемости такого рода действий.

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Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
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