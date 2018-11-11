В Германии вскрыт заговор об устранении «неугодных» политиков

Берлин, , 03:00 — REGNUM Группа военных бундесвера и спецназа и ассоциация элитных солдат Uniter планировала физическое устранение ряда политиков. Заговор был вскрыт федеральным ведомством уголовной полиции Германии, сообщает издание Focus, ссылаясь на материалы расследования.

Заговорщики были уверены в неизбежном развале ФРГ и готовили так называемый «день икс», намереваясь ликвидировать собранных в одном месте неугодных политиков. Имена всех фигурантов списка пока не известны, сообщается, что в нем есть глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

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Для воплощения плана в жизнь члены группировки устраивали тайные собрания и копили оружие, топливо и боеприпасы. Отмечается также, что солдат бундесвера выдал себя за сирийского беженца, чтобы после устранения политиков подозрение пало на мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германские власти заявили о существенном росте числа радикально настроенных правых. Так, в период с июля по сентябрь 2018 года в 23 митингах и маршах протеста участвовали 7714 неонацистов против 3040 человек в том же периоде 2017 года.

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