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Эрдоган рассказал о передаче пяти странам записи убийства Хашогги

Политика

Саудовский журналист пропал 2 октября, войдя в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Анкара, 11 ноября 2018, 02:42 — REGNUM  Аудиозапись расправы над журналистом Джамалем Хашогги есть в распоряжении властей пяти стран: США, ФРГ, Франции, Великобритании и Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ежедневная турецкая газета «Дейли сабах».

Турецкие власти передали записи Эр-Рияду, еще «Вашингтону, немцам и французам, а также британцам», отметил турецкий лидер. В этих странах знают все подробности убийства Хашогги, так как прослушали диалоги и всё, что присутствует на записи.

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Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил, что убийцы журналиста находятся в числе 15 или 18 человек, прибывших в Стамбул накануне исчезновения Хашогги в саудовском консульстве и позже арестованных в Саудовской Аравии. Эр-Рияду имена преступников известны, отметил он и призвал саудовские власти «выявить истину».

По версии турецких следователей, Джамаль Хашогги был убит 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда пришел туда для оформления документов. Также сообщалось о смарт-часах, которые записали всё происходившее с Хашогги перед смертью.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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