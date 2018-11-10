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Трамп сообщил о «продуктивных» встречах в Париже

Политика

Глава Белого дома Дональд Трамп прилетел в ночь на 10 ноября в столицу Франции

Трамп сообщил о «продуктивных» встречах в Париже
Иллюстрация: The White House
Дональд Трамп

Париж, 10 ноября 2018, 23:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, прибывший с официальным визитом в Париж, провел «продуктивные встречи». Об этом написал сам глава Белого дома на странице в соцсети Twitter.

«У меня сегодня (10 ноября) были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки», — написал глава государства.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп прилетел в ночь на 10 ноября в столицу Франции, где пройдут мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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