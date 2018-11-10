Порошенко о выборах в Донбассе: Киев ждет реакции партнеров

Киев, , 21:44 — REGNUM Выборы в Донбассе, не попадающие под «стандарты законодательства Украины, недопустимы и незаконны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, заявление которого обнародовала его пресс-служба.

«Мы (власти Украины) абсолютно уверены, что эти выборы (в Донбассе) не будут признаны ни кем, — сказал Порошенко. — Они (выборы) не попадают под стандарты украинского законодательства».

По его словам, официальный Киев ждет реакции западных партнеров на планы жителей Донбасса провести выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Донбассе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом власти Украины уже не раз обещали не признавать итоги голосования в народных республиках.

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