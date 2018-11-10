Придется ли Польше снова восстанавливать свою независимость?

Станислав Стремидловский, , 21:23 — REGNUM

Польша готовится в воскресенье, 11 ноября, встретить 100-летие восстановления своей независимости. И это среди прочего ставит вопрос перед обществом — а кто такой настоящий поляк? Нынешняя польская элита пытается навязать простой ответ: «хороший» — тот, кто боролся с «коммунистическим режимом» Польской Народной Республики и «советским оккупантом», соответственно, «плохой» — тот, кто им служил. Но раскол заложен глубже и связан с до сих пор не изжитыми ментальными травмами трех разделов Речи Посполитой. Ведь 123 года жизни под властью трех империй (Австрийской, Германской и Российской) даже арифметически больше, чем 100 лет восстановления независимости, из которых к тому же одни вычитают 6 лет нацистской оккупации во время Второй мировой войны, а другие еще и 44 года существования ПНР.

Поэтому политически поляки остаются разделенными, что порождает феномен «исторически-географического проклятья», когда запад страны (бывший под немцами) голосует за тех, за кого никогда не проголосуют на востоке (бывшие под русскими). И скорее с западом, чем с востоком, солидарен юг (бывший под австрийцами). В современных раскладах это означает, что за оппозиционную ныне «Гражданскую платформу» (РО) голосуют «немецкая» часть, а за правящую «Право и Справедливость» (PiS) — «русская», электорат которой считает себя большим патриотом, чем две остальные фракции. В конце концов, именно в «русском» секторе в XIX веке было два грозных восстания против имперской власти, в то время как в двух остальных сопротивление носило менее ожесточенный характер. И это же накладывает отпечаток на политическую культуру каждой из частей, что подбивает исследователей заниматься выявлением процентов «европейского стиля» и «российского». На этом фоне интересным феноменом становится «австрийская» часть Польши, центром которой во всех смыслах выступает Краков.

Недавно краковский католический портал Polonia Christiana обратился к наследию Австрийской (позже Австро-Венгерской империи) и ее императоров, из которых особенно выделяется Франц Иосиф I, чье вступление на трон ознаменовалось реформами, «полезными и для поляков», и задался вопросами: «Представляете ли вы портрет русского царя Николая II, висящего в доме варшавского польского патриота? Или, может быть, образ немецкого императора Вильгельма II в кафе в Познани? Конечно, нет! Ничего подобного полякам в голову не придет. Совсем другая картина со светлейшим господином Францем Иосифом I в Кракове». И это не просто ностальгическое воспоминание. Издание встраивает его в современный контекст и празднование 11 ноября, апеллируя как ко Второй республике с ее «диктатурой Пилсудского», разгулом «социалистов и либералов», так и нынешней Польше, противопоставляя романтику жизни империи, в которой «жизнь, семья, брак, собственность и традиции были защищены» и «считались основой государства».

Здесь, конечно, во многом присутствуют представления о том, как должна выглядеть идеальная страна, но вместе с тем и существует запрос на третий путь. Есть в Польше те, кто устал от двухпартийной борьбы, которую сейчас олицетворяют битвы между PiS и РО. Эти люди считают, что общество поразил самый глубокий раскол и разделение, что чревато великими потрясениями. Больше всего выбор в пользу третьего пути делает польская молодежь. Социологические опросы последних лет показывает, что она — по сравнению с прочими возрастными группами — склонна поддерживать национально-патриотические движения или новые партии. На выборах президента Польши и депутатов сейма в 2015 году это вылилось в голосование за известного панк-рок-музыканта Павла Кукиза и созданное им движение «Кукиз 15» (Kukiz 15). Проблема здесь в том, что нет уверенности в жизнеспособности его силы, она может повторить судьбу польских «партий одного срока», которые приходили на волне в парламент, но на следующих выборах растворялись в политическом небытие. А молодежи нужны социальные лифты, возможность начать с активиста и закончить депутатом или министром.

Такую возможность пока предоставляют лишь «Право и Справедливость» и «Гражданская платформа». При этом PiS начала активизировать работу с молодежью, симпатизирующей национально-патриотическому лагерю, вступив в конкуренцию с «Кукиз 15», предоставившему активистам этих сил места в своем избирательном списке. Так, в этом году правящая партия бросила вызов Маршу независимости, который традиционно проводят 11 ноября в Варшаве националисты, объявив, что организует свою собственную колонну, которая зашагает по столице. Таким образом, польским юношам и девушкам, серьезно интересующимся политикой, предлагается простой выбор — или с PiS/РО, или никуда. Но у сторонников третьего пути все же остается определенная перспектива. Правда, как это часто бывало в истории Польши, она связана с тектоническим движением геополитических плит.

Сто лет назад независимость страна восстановила благодаря Первой мировой войне и обрушению трех империй. Сегодня аналогом этому событию может стать Polexit. Отнюдь не случайно на днях, будучи в Польше, об этом говорил бывший премьер-министр, а ныне председатель европейского совета Дональд Туск. «Для меня не имеет значения, планирует ли Ярослав Качиньский (председатель «Права и Справедливости» — С.С.) выход из ЕС или только инициирует определенные процессы, которые в результате приведут к этому, — сказал Туск журналистам в Польше. — У меня есть опыт работы с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Я тесно работал с ним, чтобы избежать выхода Великобритании из Европейского союза. Он предложил идею проведения референдума, а затем сделал все, чтобы удержать Великобританию в Евросоюзе, но Великобритания вышла из ЕС. Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная».

А это может спровоцировать борьбу всех против всех, когда власть может достаться какой-то новой третьей силе, которая проявит наибольшую решительность в драке и предложит полякам новую увлекательную идею. Но также можно сказать, что, безусловно, не будут стоять в стороне и соседи Польши, возможно, даже приняв активное участие в том, чтобы выиграли наиболее устраивающие их лагери. И до того дня, когда сумма лет восстановленной независимости превысит сумму лет трех разделов, может оказаться весьма и весьма далеко.