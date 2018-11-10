Нашествие на Украину террористов и радикалов. Расплата Киева за любовь

Марьян Сидорив, , 19:42 — REGNUM

Год назад, 1 ноября 2017 года, «Kraichgau News», интернет-портал газеты «Brettener Woche-Kraichgauer Bote» (из крохотного Баден-Вюртембергского городка Бреттен) разместил статью о том, что «нельзя назвать государства, такие как Молдова или Украина, стремящиеся к членству в ЕС, цивилизованным и демократическим. Но усилия этих государств по оказанию помощи ЕС в решении любых вопросов заслуживают одобрения…». Это барственно-одобрительно-снисходительное похлопывание по плечу восточноевропейских аборигенов было связано с мигрантами.

Тогда министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер «перебодал» своего канцлера Ангелу Меркель и добился ограничительных мер в отношении афро-азиатского потока «искателей европейского убежища», которые совершенно не стремятся интегрироваться в европейское и германское общество, а наоборот — настойчивоустанавливают свои правила игры.

Но на помощь стремится Украина! «Kraichgau News» сообщил, что Министерства иностранных дел Берлина и Киева уже согласовали программу действий и теперь Украина получит 20 000 беженцев из Европы к концу 2018 года. Причем вывезут этих мигрантов из федеральной земли Бавария. Более того, по данным «Kraichgau News», в Украине началась кампания по формированию дружественного отношения к беженцам, финансируемая Федеральным министерством финансов. Главная цель проекта — превратить Украину в «более терпимую область для беженцев и просителей убежища». Во всяком случае, так определила проект Доротея Метчковски, эксперт Юридического и Консульского отделов Посольства Германии в Киеве.

Статья заканчивается словами: «Если Украина (та самая, которую «нельзя назвать» — М.С.) возьмет к себе несколько тысяч беженцев, это облегчит финансовое бремя для немцев. Г-н Порошенко, Спасибо за помощь!».

Если это правда, то тогда действительно, «спасибо, господин Порошенко». Только мигрантов-радикалов не хватает в стране, охваченной гражданским противостоянием и церковным расколом!!!

Утешают две вещи: во-первых, прошел год, а количество мигрантов в Украине если и увеличилось, то не критически. И даже закрываются несколько из тех фильтрационных пунктов для нелегалов, которые были открыты в конце «нулевых» в рамках соглашения с Евросоюзом о реадмиссии. Хотя — мнение специалиста: «В последнее время у нас наблюдается наплыв выходцев из Афганистана и Сирии, несмотря на конфликт в восточной части Украины. Однако они прибывают сюда не в контексте квот беженцев, а по своему собственному усмотрению» (Андрей Бузаров, востоковед).

Ну и, конечно, огромное облегчение вызывает тот факт, что с опровержением выступил такой могучий интеллект, как платформа Stopfake.org, великое творение студентов и выпускников «Могилянской школы журналистики» (Киево-Могилянская академия, Киев, Украина). Правда вынужден признать, что Stopfake, может быть, способен и на многое, но он мало приспособлен к расследованию или разоблачению фейков.

Так и в данном случае. «Разоблачение» базируется на том, что «KraichgauNews» это не баварский, а баден-вютембергский портал. Как будто это что-то меняет! Баденцы могут просто завидовать баварцам, чья власть хотя бы как-то противостоит мигрантскому наплыву. Который уже чаще называют «нашествием». Второй контраргумент «стопфейковцев» — это ответ Министерства внутренних дел Украины, который сообщил, что вся информация, за исключением сведений о миссии Доротеи Мечковски, «очевидно ошибочна». Отсюда делается вывод, что все у «Kraichgau News» — один сплошной фейк, вброшенный в интересах прокремлевских средств массовой информации.

Ну, как же не поверить нашей полиции и министру Авакову лично?! Я бы и поверил, но с середины лета 2018 года уже из парламентских и околопарламентскихкругов стала поступать информация, что «чиновники Европейского Союза предлагают украинским чиновникам разместить лагеря для мигрантов в Украине и вместо этого предоставить Киеву определенную микрофинансовую помощь». Одним из первых об этом заявил совсем не «прокремлевский агент», а убежденный радикал Игорь Мосийчук. Тот самый, который в портрет Кадырова пулял пару лет назад.

А дальше понеслось… «Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым способом» (Петр Цигикал, председатель Госпогранслужбы Украины).

«Новой европейской политикой в отношении мигрантов предусматривается создание на границах с ЕС лагерей для нелегальных мигрантов. В том числе и не для членов Европейского Союза. Более того, у нас могут появиться лагеря для беженцев из-за ужесточения миграционной политики ЕС» (Руслан Бортник, политолог).

И даже «контрольный поцелуй в голову»: вскоре будет запущена новая европейская система предоставления убежища, которая, в частности, включать центры приема беженцев «в странах, не входящих в список любимых среди мигрантов» (Ларс Люкке Расмуссен, премьер-министр Дании).

Та-а-ак, смотрим, какие страны на востоке граничат с Евросоюзом: Россия — Беларусь — Украина. Дальше море… Еще южнее Албания, но еще летом албанский премьер Эди Рама был категоричен: «У нас никогда не будет ничего подобного. Даже в случае, если в обмен за создание лагерей нам пообещают вступление в ЕС… Я против того, чтобы отчаявшихся людей складывать где-то, как токсичные отходы, которые никому не нужны».

И кто скорее всего примет афро-азиатских беженцев? Тиран Путин? Батька Лукашенко? Или, все-таки, кондитер Петр Алексеевич, который не столь горд и независим, как «горный орел» Эди Рама (другое название Албании — «страна горных орлов»).

В общем, проверка практикой показывает, что в фейк-схватке между провинциалами из Баден-Вюртемберга и интеллектуалами из Киево-Могилянской академии явно побеждают провинциалы.

Попытки исполнения программы расселения афро-азиатских мигрантов неизбежна, столкновение даже не культур, а бытовых обычаев (в одежде, сексе, пище) юго-восточных «понаехавших» и континентальных аборигенов — это факт, данный европейцам в их ощущениях. И эти ощущения очень нерадостные. Ни для власти, ни для ее будущих избирателей.

И, пожалуй, единственное, что может спасти Украину от нерадостного будущего потенциальных уже расово-цивилизационных конфликтов — это не политика, а арифметика. Мигранты приехали в Европу не интегрироваться, а пользовать бюджеты социальной помощи богатых западноевропейских стран. И любой выходец, что из Сирии, что из Нигера сможет посчитать, что 354 евро в Германии (пособия выплачиваемые беженцам, живущим за пределами лагерей беженцев) это, все-таки больше, чем 1 280 гривен (пособие по безработице), выплачиваемое в Украине. К первому прилагаются компенсация стоимости аренды жилья и отопления, а также единовременное пособие на предметы домашнего обихода и мебель. К украинскому варианту — жилищно-коммунальные тарифы.

Так что надеюсь, что разбалованных мигрантов в Украину и палкой будет не загнать. Хотя под конвоем можно.

Киев