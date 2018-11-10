Климкин пугает Россию санкциями из-за выборов в Донбассе

Киев, , 19:24 — REGNUM Международные ограничительные меры в отношении Российской Федерации могут быть усилены после выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на странице в соцсети Twitter.

«Реакцией на фейковые выборы … будет усиление международных санкций», — написал украинский дипломат.

Климкин добавил, что Украина уже работает по данному вопросу со своими «партнерами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы глав ДНР и ЛНР, а также депутатов парламентов, пройдут на территории Донбасса 11 ноября 2018 г.

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