Австрийский экс-полковник признался в шпионаже в пользу России — СМИ

Вена, 10 ноября 2018, 17:59 — REGNUM В Австрии дал признательные показания отставной полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на источник в минобороны страны.
По данным издания, мужчина, имя которого не называется, получал финансовые средства за передачу секретных сведений.
«Он (подозреваемый) признал, что получил от российской стороны 300 тысяч евро», — передает вещатель.
Издание отмечает, что бывший полковник во время сбора информации якобы использовал предоставленные российской стороной технические устройства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 70-летнего полковника в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России, задержали в Австрии. Власти РФ уже заявили, что им ничего не известно об этом случае.
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