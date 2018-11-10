Австрийский экс-полковник признался в шпионаже в пользу России — СМИ

Вена, , 17:59 — REGNUM В Австрии дал признательные показания отставной полковник, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на источник в минобороны страны.

По данным издания, мужчина, имя которого не называется, получал финансовые средства за передачу секретных сведений.

«Он (подозреваемый) признал, что получил от российской стороны 300 тысяч евро», — передает вещатель.

Издание отмечает, что бывший полковник во время сбора информации якобы использовал предоставленные российской стороной технические устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 70-летнего полковника в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России, задержали в Австрии. Власти РФ уже заявили, что им ничего не известно об этом случае.

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