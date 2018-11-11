Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
05:04:31 МСК

В Хакасии стартовал второй тур выборов главы

Политика

Для голосования изготовлено 370 тысяч избирательных бюллетеней

Абакан, 11 ноября 2018, 04:01 — REGNUM  В Республике Хакасия сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы региона.

Избирательные участки открылись ровно в 08:00 по местному времени. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, две участковые избирательные комиссии города Черногорска (№127 и №128) начали работу в 06:00. Такое решение было принято с учётом графика работы персонала предприятий разрезов «Степной» и «Черногорский».

Всего для голосования изготовлено 370 тысяч избирательных бюллетеней. Из них 60 тысяч — для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии стартовало досрочное повторное голосование на выборах главы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов главы Хакасии-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить