В Хакасии стартовал второй тур выборов главы

Абакан, , 04:01 — REGNUM В Республике Хакасия сегодня, 11 ноября, проходит повторное голосование на выборах главы региона.

Избирательные участки открылись ровно в 08:00 по местному времени. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, две участковые избирательные комиссии города Черногорска (№127 и №128) начали работу в 06:00. Такое решение было принято с учётом графика работы персонала предприятий разрезов «Степной» и «Черногорский».

Всего для голосования изготовлено 370 тысяч избирательных бюллетеней. Из них 60 тысяч — для голосования с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней.

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