Болтон: США не будут размещать ракеты средней дальности в Европе

Париж, , 15:42 — REGNUM Власти США не планируют размещать ракеты средней и меньшей дальности на Европейском континенте. Такое заявление сделал сегодня, 10 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, что несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в скором времени выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия его якобы нарушает, и вообще договор устарел и не соответствует современному положению дел.

Договор этот был заключен между СССР и США в 1987 году и действует до сих пор.

В Москве раскритиковали решение властей США разорвать договор РСМД и напомнили, что этот договор — один из немногих оставшихся международных документов, который сохраняет стратегический баланс сил в мире.

Тем не менее США продолжают демонстрировать решимость выйти из ДРСМД. Озабоченность по этому поводу была высказана странами ЕС, а также Китаем. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что что главной жертвой решения США о выходе из ДРСМД становятся Европа и ее безопасность.

И вот Болтон на фоне визита Трампа в Париж, заявляет, что после выхода из ДРСМД США не станут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, по крайней мере в обозримом будущем.

«В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о РСМД. Это вопрос глобальной стратегии для НАТО и для Соединенных Штатов. Мы проводим очень тесные консультации с союзниками по этому поводу и очень оптимистично настроены в отношении выработки общей позиции», — сказал советник.

Он вновь заявил, что договор давно утратил актуальность и в мире уже есть много стран, которые обладают эффективными ракетами средней и меньшей дальности и не скованы никакими договорами.