Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал с экс-полковником

Москва, , 14:15 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ходе разговора Лавров и Кнайсль обсудили ситуацию со шпионским скандалом вокруг 70-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии, которого обвинили в шпионаже в пользу России.

Кнайсль разъяснила Лаврову мотивы австрийских властей в связи с громкими заявлениями о якобы раскрытии российского шпиона. Также глава австрийского МИДа выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны, Лавров акцентировал внимание на неприемлемости идущей в разрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Глава МИД РФ подчеркнул, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Напомним, что послу Австрии в Москве был заявлен протест в связи с заявлениями Вены относительно шпионского скандала с экс-полковником.