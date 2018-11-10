Суббота, 10 Ноября 2018 года
19:53:27 МСК

Бывший премьер Индии Сингх: просчеты денежной реформы очевидны

Политика

Бывший премьер-министр Индии перечислил сферы, пострадавшие от неудачной реформы в наибольшей степени

Нью-Дели, 10 ноября 2018, 19:47 — REGNUM  Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх обвинил правительство «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в просчетах, допущенных при проведении денежной реформы. По сообщению индийского новостного издания «Сатьяграха», Манмохан Сингх подчеркнул, что экономические шаги Нарендры Моди оказали разрушительное влияние на экономику страны.

Бывший премьер-министр Индии отметил, что при проведении денежной реформы правительство БДП не уделило должное внимание ее экономическим последствиям. Он обозначил некоторые негативные данной реформы, в том числе растущую безработицу среди молодежи, сокращение расходов на инфраструктурные проекты, ослабление позиций небанковских финансовых институтов. Манмохан Сингх подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса, составляющие основу экономики страны, так и не смогли в полной мере отправиться от нанесенного удара.

Правительство во главе с Нарендрой Моди объявило о проведении денежной реформы 8 ноября 2016 года в целях борьбы с коррупцией, подделкой банкнот и отмыванием денег. Одна из главных составляющих реформы заключалась в изъятии из обращения крупных купюр номиналом в 500 и 1000 рупий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить