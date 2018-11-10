Бывший премьер Индии Сингх: просчеты денежной реформы очевидны

Нью-Дели, , 19:47 — REGNUM Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх обвинил правительство «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в просчетах, допущенных при проведении денежной реформы. По сообщению индийского новостного издания «Сатьяграха», Манмохан Сингх подчеркнул, что экономические шаги Нарендры Моди оказали разрушительное влияние на экономику страны.

Бывший премьер-министр Индии отметил, что при проведении денежной реформы правительство БДП не уделило должное внимание ее экономическим последствиям. Он обозначил некоторые негативные данной реформы, в том числе растущую безработицу среди молодежи, сокращение расходов на инфраструктурные проекты, ослабление позиций небанковских финансовых институтов. Манмохан Сингх подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса, составляющие основу экономики страны, так и не смогли в полной мере отправиться от нанесенного удара.

Правительство во главе с Нарендрой Моди объявило о проведении денежной реформы 8 ноября 2016 года в целях борьбы с коррупцией, подделкой банкнот и отмыванием денег. Одна из главных составляющих реформы заключалась в изъятии из обращения крупных купюр номиналом в 500 и 1000 рупий.