Путин назначил генерала Журавлёва командующим войск ЗВО

Москва, , 13:08 — REGNUM Президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Журавлева командующим войсками Западного военного округа (ЗВО). Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Западного военного округа», — сообщил полковник Мигунов.

Напомним, что летом 2018 года Путин назначил командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова заместителем министра обороны России.

Что касается генерала Журалева, то он побывал уже на нескольких командных должностях. Так, в декабре 2013 года он был заместителем командующего войсками Центрального военного округа, а уже в мае 2015 года стал начальником штаба и первым заместителем командующего — начальником штаба войск Южного военного округа.

В марте 2017 года генерал Журавлев был заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил России. В ноябре 2017 года он стал командующим войсками Восточного военного округа (ВВО).

Стоит отметить, что на службе в вооруженных силах СССР Журавлев с 1982 года. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище имени 50-летия Великого Октября, Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1996), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (2008).

Службу проходил в Центральной группе войск. По окончании в 1996 году Военной академии бронетанковых войск служил в войсках Дальневосточного военного округа, где прошёл путь от начальника штаба танкового полка до командира мотострелковой дивизии.