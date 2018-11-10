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КНДР крайне недовольна безрезультатными переговорами с США

Политика

Недовольство КНДР стало причиной отмены переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео

КНДР крайне недовольна безрезультатными переговорами с США
Иван Шилов © ИА REGNUM
КНДР

Пхеньян, 10 ноября 2018, 17:54 — REGNUM  Руководство Северной Кореи крайне недовольно отсутствием уступок со стороны США в переговорах о ядерном разоружении. Несмотря на то, что КНДР предприняла ряд конкретных шагов, США продолжают придерживаться жёсткой политики и не намерены искать компромисс, сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

С начала 2018 года власти Северной Кореи уничтожили полигоны Тончханни и Пхунгери, использовавшиеся для разработки ракетно-ядерной программы. Также были достигнуты соглашения с Южной Кореей, что позволило снизить градус напряжённости на полуострове. Однако США не хотят идти ни на какие уступки и требуют прежде всего полного уничтожения всех запасов ядерного оружия, закрытия предприятий, использовавшихся для их производства, и допуска иностранных инспекторов. При этом сохраняются санкции Совета Безопасности ООН, несмотря на то, что Россия и Китай неоднократно призывали к их пересмотру ввиду положительной динамики в процессе ядерного разоружения.

В свою очередь, КНДР настаивает на подписании Декларации об окончании Корейской войны, ослаблении международных ограничительных мер и заключении инвестиционных соглашений. Впрочем, так как американская сторона из неизменно придерживается занятой точки зрения и согласилась лишь сократить и отменить некоторые военные учения, КНДР отложила проведение дальнейших переговоров. В частности, была отменена встреча госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Ким Чен Ына Ким Ён Чхоля, которая должна была пройти в Нью-Йорке 6 ноября. По информации источников KBS, в Пхеньяне назвали переговоры на данный момент бессмысленными.

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Зарубежная хроника
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