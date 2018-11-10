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Южная Корея и Россия будут развивать региональное сотрудничество

Политика

Договоренности были достигнуты на форуме представителей нескольких регионов двух стран

Сеул, 10 ноября 2018, 20:08 — REGNUM  В Южной Корее прошёл форум двустороннего сотрудничества, на которым представители 17 региональных правительств Республики Корея и 9 правительств дальневосточных субъектов Российской Федерации договорились развивать многостороннее взаимодействие. Соглашение о проведении подобного форума было достигнуто во время визита в Россию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в 2017 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Мероприятие прошло 8−9 ноября в городе Пхонане на юго-востоке Республики Корея. Стороны приняли декларацию с призывом развивать сотрудничество на региональном уровне в торгово-экономической, образовательной и научной областях. Для реализации этих целей были предприняты практические шаги: в частности, учрежден совместный секретариат. Также определены даты и места проведения следующих форумов: в 2019 году он пройдёт во Владивостоке, а в 2020 — в Ульсане.

8 ноября на форуме выступил президент Мун Чжэ Ин. Он заявил, что сотрудничество с Россией представляет большой интерес для Южной Кореи, так как может стать драйвером экономического роста. Сейчас на российском Дальнем Востоке работают десятки южнокорейских компаний, их инвестиции в этот регион достигают 270 миллионов долларов. В ближайшие три года Южная Корея планирует вложить ещё 3 миллиарда долларов.

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Зарубежная хроника
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