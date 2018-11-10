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Китай профинансирует прокладку оптоволоконных кабелей в Афганистане

Политика

КНР выделит 50 миллионов долларов на создание сети оптоволоконных кабелей в Ваханском коридоре

Кабул, 10 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Министр телекоммуникаций и информационных технологий Афганистана Шахзада Арьёби провел встречу со своим китайским коллегой. Как сообщает афганское информационное агентство «Пажвок», на ней обсуждались перспективы сотрудничества между Пекином и Кабулом в рамках реализации проекта Цифрового Шелкового пути.

В ходе переговоров афганская сторона отметила, что Афганистан обладает стратегическим положением и уникальным потенциалом в области транзита информационных технологий между КНР, Европой, Центральной Азией и Африкой, который может быть реализован путем создания оптоволоконной сети в Ваханском коридоре.

По словам Арьёби, китайская сторона согласилась предоставить финансирование, а афганские специалисты провели оценку материально-технической стороны вопроса.

О каких-либо конкретных сроках завершения проекта не сообщается.

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Зарубежная хроника
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