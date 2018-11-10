Талибы*: вывод войск США из страны обязателен для мирных переговоров

Кабул, , 21:23 — REGNUM В Москве состоялось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в котором принимали участие представители 12 стран, а также делегация политического офиса движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает афганское информационное агентство «Пажвок».

В своем интервью иностранным изданиям представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение готово к переговорам с американской стороной и к поиску решения для достижения мира в Афганистане. Однако главным условием проведения мирных переговоров он обозначил вывод иностранных войск с территории страны.

Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что если у американской стороны есть какие-либо встречные условия, движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово их выслушать.

Представители радикалов также заявили, что не считают правительство в Кабуле легитимным и независимым, а также назвали свое движение «освобождающей силой».