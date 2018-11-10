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Афганская полиция предотвратила взрыв бензовоза в центре Кабула

Политика

Силами афганских полицейских был предотвращен подрыв бензовоза в столице Афганистана Кабуле

Кабул, 10 ноября 2018, 19:32 — REGNUM  В пресс-релизе кабульского подразделения афганской национальной полиции сообщается, что в столице Афганистана был предотвращен теракт. Магнитная бомба, прикрепленная под бензовозом, была обнаружена полицейскими близ опорного пункта афганской полиции в Кабуле. Разминирование было успешно проведено силами саперов до того, как террористы успели осуществить свой умысел.

Как сообщает афганское информационное агентство «Khaama Press», террористы собирались подорвать бензовоз, в котором находилось 30 тонн горючих материалов, что привело бы к большому количеству жертв среди мирного населения.

Какая из террористических группировок собиралась произвести подрыв бензовоза, не сообщается. Талибан (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и другие антиправительственные вооруженные группы боевиков к настоящему времени никак не прокомментировали данное сообщение.

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Зарубежная хроника
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