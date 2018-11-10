Глава МИД Туркмении встретился с президентом Афганистана

Кабул, , 20:56 — REGNUM В президентском дворце прошла встреча главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и президента Афганистана Ашрафа Гани. Как сообщает афганское информационное агентство «Пажвок», в ходе нее министр поздравил афганский народ с успешным проведением выборов в нижнюю палату парламента, а также вновь заверил Ашрафа Гани в приверженности Ашхабада целям и принципам афганского мирного процесса. Он также назвал осуществление двусторонних и многосторонних экономических проектов ключевым для стабильности и процветания всего региона.

Президент Афганистана, в свою очередь, подчеркнул дружественный и партнерский характер отношений между странами и поблагодарил туркменскую сторону за готовность к экономическому сотрудничеству.

По мнению Ашрафа Гани, такие масштабные проекты как поставка туркменского электричества в Пакистан через Афганистан будут выгодны всем странам региона.

Напомним, что в октябре 2018 года министерства энергетики Туркменистана и Афганистана подписали соглашение о строительстве линии электропередач на афганской территории с продлением до территории Пакистана. Предполагается, что строительство будет завершено в течение трех лет.