Власти ЮАР объявили о проведении всеобщих выборов в мае 2019 года

Кейптаун, , 18:21 — REGNUM Власти ЮАР (Южно-Африканская Республика) объявили о том, что всеобщие выборы в стране будут проведены в мае 2019 года. Данные выборы будут проведены с целью подтверждения власти президента Сирила Рамафосы и партии АНК (Африканский Национальный Конгресс), правящей в стране с 1994 года.

Информационное новостное агентство RFI Kiswahili отмечает, что дата выборов была объявлена во призыва президент ЮАР пытался к сторонникам партии к сплочению для изменения негативного облика правящей партии, который она получила в связи с неспособностью решить стоящие перед страной экономические проблемы.

Ожидается, что главными конкурентами АНК на предстоящих всеобщих выборах станут оппозиционные партии «Демократический альянс» и «Борцы за экономическую свободу».

Обе партии, преисполненные уверенностью в способности привлечь большее количество голосов избирателей, стремятся стать участниками президентской гонки 2019 года.