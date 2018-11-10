В Танзании освобождены сотрудники «Комитета по защите журналистов»

Додома, , 17:57 — REGNUM Государственными органами в Танзании было принято решение об освобождении арестованных сотрудниц организации «Комитета по защите журналистов» (CPJ) Мутоки Мумо и Анджелы Кинталь. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, журналисты смогли вернуться в свой отель.

Министерство иностранных дел Южной Африки сообщило в своем Twitter о том, что посол ЮАР в Танзании Тами Мселеку встретился с ними и обсудил произошедшие событиях, а затем провел переговоры с властями Танзании.

В заявлении, опубликованном Комитетом по защите журналистов, содержится настоятельный призыв к правительству Танзании о немедленном освобождении Анджелы Кинталь, координатора комитета по защите журналистов в Африке, и Мутоки Мумо, представительницу стран южнее Сахары, а также вернуть им проездные документы, которые были изъяты в незаконном порядке.

Как сообщается, оба журналиста были арестованы в отеле 7 ноября вечером по прибытии в Дар-эс-Салам людьми, которые представились как работники Иммиграционной Службы. После того, как их обыскали и забрали паспорта, представители комитета были выведены из отеля и увезены в неизвестное место. Причины, по которым Анджела Кинтал и Мутоки Мумо были арестованы, неизвестны.