Африканский Союз берется за разрешение бурундийского кризиса

Бужумбура, , 19:17 — REGNUM Бурундийские мирные переговоры, проводившиеся при посредничестве бывшего президента Танзании Бенджамина Мкапы, были недавно завершены на пятой сессии, не принеся никаких плодов.

По словам экспертов, после неудачно завершившихся переговоров, есть вероятность того, что Африканский Союз сможет разрешить бурундийский кризис.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, многих беспокоит вопрос, о том удастся ли найти решение кризиса, особенно после того, как правительство Бурунди бойкотировало переговоры.

Арбитр мирных переговоров Бенджамин Уильям Мкапа передал свои обязательства по решению бурундийского кризиса главам Африканского Союза, которых, как ни странно, упрекали в недостаточном взаимодействии с участниками переговорного процесса.

На данный момент делегация Комитета по вопросам мира и безопасности Африканского Союза, вместе с главой комитета Смайлом Чергуи находится в Бурунди с начала этой недели для проведения консультативной встречи с лидерами страны.

Делегация уже провела в Бужумбуре переговоры с вице-президентом Бурунди Гастоном Синдимво, министром иностранных дел и международного сотрудничества, министром обороны, а также министром внутренних дел страны.

Как утверждается, визит Чергуя направлен на то, чтобы выразить бурундийским лидерам готовность Африканского Союза содействовать проведению в стране всеобщих справедливых выборов президента в 2020 году.

Более того, Африканский Союз взял на себя обязательство отстаивать отмену санкций против Бурунди, установленных Европейским Союзом, которые оказали негативное воздействие на экономику страны.

Однако, как сообщается, Смайл Чергуи еще не встретился с президентом Бурунди Пьером Нкурунзизой.