Кандидатам в президенты Турции платят даже мертвые

Ариф Асалыоглу, , 12:44 — REGNUM

Встреча Порошенко с Эрдоганом

Как сообщает NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле. После двусторонних переговоров лидеры председательствовали на седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турцией и Украиной. Личная встреча президентов длилась 1 час 15 минут и была закрыта для прессы. Во время совместной пресс-конференции, которая состоялась позже, сделаны следующие заявления: «Мы будем продолжать укреплять наши отношения с Украиной; количество туристов из Украины, посетивших нашу страну, в 2018 году превысило 1 миллион; у нас была возможность обсудить региональные вопросы во время двусторонних переговоров и встреч делегаций; в рамках этого мы решительно поддерживаем отношение Украины к сохранению ее суверенитета, территориальной целостности и политического единства; мы еще раз подчеркнули, что не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма; Турция будет продолжать защищать права крымских татар, тех, кто проживает в Крыму или был вынужден мигрировать в результате захвата Крыма; мы надеемся, что конфликты на востоке Украины в скором времени будут урегулированы мирными и дипломатическими методами».

Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Согласно газете Sözcü, Порошенко посетил в Турции в первую очередь отправился в Константинопольский патриархат, который принял требование ряда непризнанных украинских православных Церквей об автокефалии. Президент Украины и константинопольский патриарх Варфоломей подписали важный документ. «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом», — заявил Порошенко.

США ввели новые санкции против Ирана

По сообщению газеты Dünya, президент США Дональд Трамп после одностороннего выхода из ядерного договора перешел ко второму этапу санкций против Тегерана. Турция не входит в число стран, для которых торговля с Ираном запрещена. Американская администрация США своими санкциями сократила международную деятельность Национальной нефтяной компании Ирана и ее дочерних подразделений, стремится перекрыть все пути для иранской экономики, в большой степени опирающейся на экспорт нефти. Вашингтон также включил в список санкций и сделки иностранных финансовых учреждений с Центральным банком Ирана и другими иранскими банками. Кроме того, сообщается, что система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которая регулирует международные трансферты между банками, будет подвергнута санкциям в том случае, если иранские финансовые учреждения, на которые было наложено эмбарго, не будут исключены. 50 иранских банков и более 700 иранцев вошли в санкционные списки. США сделали исключения для 8 стран, в том числе и Турции, в отношении импорта нефти из Ирана. Этим странам был предоставлен срок в 6 месяцев для выхода из торговли с Тегераном.

Скандальный костюм на праздновании Дня Республики Турции

Согласно каналу NTV, посол Турции в Уганде Седеф Явузальп на приеме в Кампале по случаю празднования Дня Республики надела костюм одного из греческих мифологических богов. Подобный выбор удивил даже присутствовавших на приеме угандийцев. После того, как были опубликованы фотографии, посла отозвали обратно в Анкару.

Эрдоган и Трамп обсудили вопрос с Halkbank

Как сообщает Ханде Фырат из Hürriyet, отношения между США и Турцией, которые опустились на крайне низкий уровень после кризиса с американским пастором Эндрю Брансоном, встали на путь нормализации. 1 ноября президент США и президент Турции провели телефонные переговоры. Основной темой разговора стала отмена санкций против министров и одновременное объявление об этом. В статье говорится, что во время разговора Эрдоган вновь озвучил свои предположения в отношении банка Halkbank: «Как вы знаете, процесс в отношении Halkbank все еще продолжается. Мы хотим сократить период расследования. Это станет важным шагом в процессе нормализации». Трамп в свою очередь заявил следующее: «Я обсужу с моим министерством финансов то, как мы будем действовать, как все это будет».

США исключили министров из списка санкций

Согласно газете Cumhuriyet, министерство финансов США отменило санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдульхамита Гюля, которые были введены по причине ареста турецкой стороной Брансона. Ранее администрация Трампа в соответствии с актом Магнитского заблокировала все активы Гюля и Сойлу в Соединенных Штатах и объявила о запрете любой совместной деятельности граждан США, американских компаний и турецких министров. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что несмотря на освобождение пастора, Вашингтон не откажется от решения взимать дополнительный таможенный налог с Турции.

Турция не сдала экзамен по борьбе с насилием над женщинами

Как сообщает Euronews, вопрос о насилии над женщинами в Турции был упомянут в отчете Совета Европы. Эксперты Совета Европы настаивают на принятии Анкарой более эффективных мер в отношении борьбы с женским насилием и насилием в семьях. «Мы глубоко обеспокоены тем, что даже на самом высоком политическом и общественном уровне в Турции все еще присутствуют взгляды, поощряющие насилие над женщинами; изжившие себя, стереотипные, ограниченные взгляды на роль женщины, — говорится в отчете. — Безнаказанность тех, кто применяет насилие в отношении женщин, вызывает тревогу». Совет Европы осуждает факт отсутствия «достаточной информации или доказательств того, что случаи насилия в отношении женщин эффективно расследуются, преступники преследуются и наказываются». Отчет из 136 страниц также указывает на распространенный в Турции принудительный брак, подчеркивая, что 25% турецких девушек выходят замуж, не достигнув 18 лет, а в сельской местности этот показатель достигает 32%.

За трех лидеров РПК обещают вознаграждение!

По данным CNN Turk, США предлагают денежное вознаграждение тем, кто поможет в поиске трех лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК). Американское посольство сделало следующее заявление: «США высоко ценят сотрудничество с союзником по НАТО Турцией в вопросе борьбы с терроризмом… Программа Rewards for Justice («Награда за справедливость») направлена на поиски трех лидеров террористической организации РПК. Государственный департамент одобрил выделение финансовых средств в обмен на информацию, которая позволила бы идентифицировать членов РПК. За Мурата Карайылана обещано вознаграждение в пять миллионов долларов, за Джемиля Байрака — четыре миллиона долларов и за Дурана Калкана — три миллиона долларов».

В «охоте на ведьм» целью стали военные

Согласно информации, предоставленной газетой BirGün, в 26 городах провинции Конья в рамках проведенных операций было вынесено решение об аресте 56 человек, обвиняемых в поддержке государственного переворота в Турции. В рамках расследования, проведенного в Стамбуле, было принято решение о задержании 103 военных. Двое обвиняемых служат в звании полковника, двое — подполковника, шестеро — майора и 14 — капитана. Бывший мэр Стамбула оказался за решеткой: Хюсейна Авни Мутлу приговорили к 3 годам 1 месяцу и 15 суткам тюремного заключения за «умышленно и охотно оказанную помощь террористической организации, несмотря на то, что он сам не был включен в структурную иерархию организации». Экс-мэр доставлен в тюрьму в Эдирне.

866 «пожертвований от мертвецов»

По данным BirGün, в отношении финансовых пожертвований, которые были получены всеми кандидатами перед президентскими выборами в Турции 24 июня, были выявлены шокирующие нарушения: пожертвования «не были честными и прозрачными и делались от лица умерших лиц». Об этом сообщила Высшая избирательная комиссия (ВИК), а рекорд побила правящая Партия справедливости и развития (ПСР). ВИК установила, что «кандидат в президенты Эрдоган получил 866, а кандидат Мухаррем Индже — 7 пожертвований от умерших людей».

Эмир Катара в Турции

Согласно сообщению Aktif haber, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Турцию. Он встретился с Эрдоганом. В письменном заявлении, сделанном представителями президента, говорится следующее: «Аль Тани посетил нашу страну с особым визитом. Наш президент и эмир Катара провели совместную встречу. Во время двусторонних переговоров обе страны обсудили текущие региональные проблемы, а также отношения между странами».