Суббота, 10 Ноября 2018 года
21:23:07 МСК

Вице-президент Майк Пенс отказался встречаться с министром финансов Японии

Политика

В ходе своего визита в Японию вице-президент США не встретится со своим японским коллегой

Вице-президент Майк Пенс отказался встречаться с министром финансов Японии
Иллюстрация: Mof.go.jp
Асо Таро и Майк Пенс

Токио, 10 ноября 2018, 20:51 — REGNUM  12 ноября вице-президент США Майк Пенс посетит Японию для встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча с заместителем премьера и по совместительству министром финансов Таро Асо была отменена. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Асо сделал комментарий на собрании фракционных членов в августе 2017, в котором упомянул Гитлера. «Я не подвергаю сомнению ваши намерения (быть политиками). Но результаты важны. Гитлер, убивший миллионы людей, не был хорошим, даже если его мотивы были правильными», — сказал Асо. Хотя он и отказался от своего высказывания, Пенс его учел. С тех пор он отказывается проводить официальные переговоры с японским министром финансов. Следующий визит не исключение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить