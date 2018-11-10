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Порошенко уволил начальника штаба Нацгвардии Украины

Политика

Александр Кривенко был первым заместителем командующего — начальником штаба Национальной гвардии Украины

Порошенко уволил начальника штаба Нацгвардии Украины
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
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Киев, 10 ноября 2018, 12:40 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего — начальника штаба украинской Национальной гвардии Александра Кривенко. Соответствующий указ Порошенко опубликован сегодня, 10 ноября.

«Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Напомним, что командующим Национальной гвардии Украины является Юрий Аллеров. Кривенко был его первым заместителем и начальником штаба Нацгвардии. У Аллерова есть ещё четыре заместителя.

Напомним, что Национальная гвардия на Украине была создана после государственного переворота в начале 2014 года.

До 2014 года Кривенко был командующим внутренних войск Украины.

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Политическая жизнь Украины
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