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Япония: переговоры по новому экономическому партнерству завершатся в 2019

Политика

16 стран Азии и Океании готовят новый раунд переговоров по ВРЭП

Япония: переговоры по новому экономическому партнерству завершатся в 2019
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Токио, 10 ноября 2018, 20:18 — REGNUM  Руководители 16-ти стран Азии и Океании «поручили министрам и переговорщикам приложить все усилия» для заключения итогового соглашения в 2019 году по ВРЭП (Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству). По мнению Японии, это партнерство может стать крупнейшим соглашением о зоне свободной торговли в Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», во ВРЭП должно войти 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины), Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

Идея о создании ЗСТ (зоны свободной торговли) между странами-членами АСЕАН и их партнерами появилась в 2012 году, но соглашение подписано не было. Япония, несмотря на запуск нового Транстихоокеанского партнерства, готова поддержать и ВРЭП.

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Зарубежная хроника
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